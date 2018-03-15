Эксперты Банка международных расчетов опубликовали отчет, в котором отмечается, что выпускаемые центральными банками криптовалюты могут нарушить стабильность мировой финансовой системы, так как могут создать конкуренцию фиатным деньгам.

Такая конкуренция может привести к росту процентных ставок, поскольку традиционные деньги будут «отстранены» из системы коммерческих банков, сообщает ForkLog .

По мнению авторов исследования, национальные криптовалюты могут сделать чрезмерно значимой роль центральных банков в распределении экономических ресурсов. В свою очередь, это может повлечь за собой всеобщие экономические потери, особенно если при распределении ресурсов такие организации окажутся менее эффективными, чем частный сектор. Это может привести банки на неизведанные территории, а также послужить причиной усиления политического вмешательства.