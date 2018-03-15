HR-компания «Антирабство» Алены Владимирской запустила платформу для поиска и связи с карьерными консультантами. 500 верифицированных карьерных консультантов по всей России и СНГ смогут быстро и качественно ответить на любой карьерный вопрос.

Чтобы подобрать несколько экспертов, пользователю нужно выбрать из списка проблему, которую он пытается решить, указать уровень позиции, отрасль, страну проживания и границы суммы, которую соискатель готов отдать за консультацию. Далее сервис предлагает список подходящих консультантов, в карточке каждого из которого можно найти фото и информацию об эксперте, включая стоимость часа работы.

Кроме того, «Антирабство» предлагает пакеты услуг стоимостью от 6,9 тысячи рублей до 59,9 тысячи рублей, которые включают в себя поиск специалистами вакансий, подготовку к собеседованиям и другие услуги.

Как сообщает Алена Владимирская на своей странице в Facebook , сейчас на платформе около 500 карьерных консультантов по любой тематике. Их число будет прибавляться, потому что бесплатные курсы для эйчаров стартуют каждый месяц.