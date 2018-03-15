Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, в чем состоит его секрет успеха, выделив уважение к людям и веру в то, что делаешь.



«Мне кажется, что главный секрет в том, чтобы верить в то, что ты делаешь, любить то, что ты делаешь, и уважать людей, с которыми ты работаешь и, самое главное, для которых ты работаешь», — сказал Греф в ходе выступления на форуме «Россия — страна возможностей», отвечая на вопрос, в чем секрет его успеха как креативного руководителя, который сумел развить Сбербанк и «зажечь» своих работников.

«А все остальное: чтение книг и так далее, и так далее — прикладные вещи, которых, наверное, у каждого много», — добавил он.