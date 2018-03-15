Один из основных трендов сегодняшних дней является тотальная охота работодателей за специалистами в области big data, машинного обучения и искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума «Россия - страна возможностей».

По его словам, эта тенденция привела к резкому росту заработных плат. Сегодня это специалисты, заработные платы которых исчисляются пяти-шестизначными цифрами, сообщает ТАСС .

При это Греф отметил, что в целом в России наблюдается отток квалифицированных специалистов. Поэтому необходимо обеспечить приток квалифицированных людей из других юрисдикций, которые помогут преодолеть вызовы технологического развития.