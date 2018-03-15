Мир стоит на пороге гигантских изменений, а некоторые из них уже начались. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Россия — страна возможностей», передает РИА Новости.

«Технологии и мир сегодня меняются настолько быстро, что не удастся предсказать никому. Мы стоим на пороге гигантских изменений, более того — мы уже вступили в эти изменения. Ключевые технологии, которые произошли, это, конечно, то, что мы перешли из информационной эпохи в новый цифровой мир», — сказал Греф.



Он добавил, что по прогнозу к 2030 году 100% населения земли будет находиться в связи друг с другом, что создаст «принципиально новую реальность». Греф также добавил, что по прогнозу Сбербанка, объем цифровой экономики в России может достигнуть 65 трлн рублей к 2025 году.