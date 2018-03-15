Поддержку рублю оказывает стабильная цена на нефть в силу доклада ОПЕК о сокращении поставок нефти в феврале, а также благодаря снижению запасов бензина в США на 6,2 млн барр, при том что запасы сырой нефти выросли на 5 млн барр. Объем добычи в США за прошлую неделю слабо подрос всего на 12 тыс б/с до 10,4 млн б/с. В среду на фоне усиления антироссийской истерики диапазон снижения индекса МосБиржи и РТС составил от 2% до 2,7%, а кривая доходности ОФЗ подросла на 1-2 пункта. В пользу доллара играла позитивная статистика по розничным продажам в США и увеличение индекса цен производителей. Глава ЕЦБ Марио Драги ждет дополнительных доказательств ускорения инфляции в Еврозоне, что грозит пролонгацией QE после сентября, и теоретически это играет в пользу евро. Поскольку процентная ставка останется на нулевом уровне, что делает евро дешевой валютой фондирования.

При этом, мы ожидаем продолжение коррекции вниз отечественных индексов из-за антироссийской истерии, которая по-видимому, продлится и после президентских выборов. Вместе с тем, дельта движения капитала в фондах с фокусом на РФ демонстрирует приток иностранной ликвидности на российский рынок. Мы полагаем, что так инвесторы готовятся покупать рынок на коррекции вниз.