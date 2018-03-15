Приказом ФНС России от 12.03.2018 № ЕД-7-20/138@ в реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о новой модели – «МИКРО 106-Ф», «Кассатка-1Ф», сообщила пресс-служба ФНС России.

На сегодняшний день в реестре контрольно-кассовой техники содержатся сведения о более 100 моделях касс, а в реестре фискальных накопителей – о 15 моделях фискальных накопителей.

Напомним, что с 2017 года большинству организаций и ИП необходимо применять онлайн-кассы.