Клиенты российских кредитных организаций теперь не верят в частные банки. Об этом бывший президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявил в ходе выступления на круглом столе «Споры с ЦБ в 2017 году: административные и уголовные аспекты».

«Не останется ни одного банка, если панику распространить на всю страну. Это надо понимать. Пока (атаки. — Прим. ред.) идут точечно. Но недоверие к банковской системе растет, и за это никто не отвечает. Мы говорим сейчас о государственном секторе. Да, все клиенты теперь где? В Сбербанке , ВТБ , Газпромбанке , в «Альфе» еще. Никто не верит уже в частные банки. Хотя клиенты нам до сих пор говорят, что у нас было лучше, но выхода у них теперь нет», — рассказал он в ходе выступления.