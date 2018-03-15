В России появится единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн — его в следующем году создадут Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), пишут «Известия» . Пока в мире нет аналогов создаваемому реестру депозитов. По словам экспертов, нововведение повысит прозрачность рынка банковских депозитов.



При открытии депозита информацию об этом кредитная организация будет записывать в блок реестра, который станет храниться на сервере ЦБ, рассказал изданию источник, близкий к Банку России. В каждом блоке будет храниться информация о названии банка, персональные данные вкладчика и сумма депозита. При пополнении или закрытии вкладов изменения будут записываться в новый блок реестра.

Данные из блокчейн-реестра нельзя изменить или удалить, поэтому вся информация о вкладчиках будет надежно защищена, отметил источник, близкий к АСВ. Таким образом, использование технологии блокчейн поможет избежать ситуаций, когда при отзыве лицензии банки «теряют» базы данных вкладчиков, которые из-за этого не могут получить страхового возмещения, полагающегося им по закону.

«Система страхования банковских вкладов сыграла очень важную роль. Введение реестра станет следующим шагом для обеспечения стабильности на рынке вкладов, так как эта мера не позволит недобросовестным банкирам уничтожать данные о клиентах», — отметил управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.



По словам экспертов, применение технологии блокчейн позволит ЦБ получать не только общую информацию об объемах вкладов в банках, но и четко отслеживать в режиме реального времени данные о каждом открытом или закрытом депозите. Система распределенного реестра позволит Банку России структурировать данные о депозитах физлиц, например отслеживать изменения спроса на типы вкладов.



Пока неясно, будет ли использована сторонняя технология на основе блокчейна или создана собственная.

