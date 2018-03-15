Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность ареста на территории своей страны активов богатых россиян, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую позицию он изложил в четверг в интервью вещательной корпорации BBC. Днем ранее британские власти объявили ряд мер в отношении России, которую они обвиняют в причастности к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

«Люди хотели бы видеть, чтобы по отношению к некоторым очень богатым лицам, непосредственно связанным с Владимиром Путиным, со стороны правоохранительных органов, полиции были применены запросы о состоянии имущества, чтобы они были привлечены к ответственности за их очевидную коррупционную деятельность», — сказал Джонсон.

С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). Данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом «О криминальных финансах», позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тыс. фунтов (71 тыс. долларов), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств. Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новые правила распространяются и на «политически значимых лиц».

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в «незаконном использовании силы» против ее страны в связи с делом бывшего полковника ГРУ и его дочери. Она сообщила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Россия призвала Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

