На слушаниях в Конгрессе США главный юрист американской компании Coinbase Майк Лемпрес заявил, что федеральное правительство располагает всеми необходимыми полномочиями и механизмами для регулирования криптовалютной индустрии, и в создании нового ведомства нет никакой необходимости.

Coinbase уже отчитывается и перед Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), и перед Комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC), и перед Федеральной торговой комиссией, и перед Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, компания также должна соответствовать требованиям лицензирующих органов в 38-ми штатах, сообщает ForkLog .

По словам Майка Лемпреса, ситуация несколько напоминает притчу о слепых и слоне — каждое ведомство рассматривает токен именно под своим углом. В SEC утверждают, что токены — это ценные бумаги; в CTFC думают, токены — это товары в том случае, если не ценные бумаги; в Налоговом управлении считают их собственностью, а в FinCEN — это вообще деньги.

Конгрессмен от Демократической партии из штата Калифорния Бред Шерман в ответ на требования представителя Coinbase заявил, что криптовалюты не могут являться ценными бумагами или товарами, потому что это — мошенничество.