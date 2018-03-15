Чистая прибыль банковской группы Societe Generale в России (Росбанк, «ДельтаКредит», Русфинанс Банк) в 2017 году составила 10,4 млрд рублей по МСФО, что в 3,4 раза превышает результаты 2016-го.

При этом группа не намерена останавливаться на достигнутом. Как заявил на пресс-конференции предправления Росбанка Дмитрий Олюнин, группа намерена наращивать выручку в течение ближайших лет в среднем на 11%. Показатель отдачи на капитал к 2020 году должен превысить 16%.

Достижению таких результатов будет способствовать синергия трех банков и развитие технологий. «20% наших клиентов уже используют мобильный банк», — пояснил Олюнин. При этом к 2020 году группа, по его словам, намерена перевести в онлайн 60% клиентов. По этой причине у банков нет планов существенно увеличивать количество банкоматов. К 2020 году их число может вырасти с 2,5 тыс. до 3 тыс.

Сейчас лишь 10% продаж продуктов группы проходят виртуально, к 2020 году Societe Generale планирует увеличить эту долю до 30—40%. Этому будет способствовать запуск цифровой платформы, где представлены все продукты группы. Олюнин отметил, что в апреле будет запущен первый цифровой продукт через платформу — цифровой кредит наличными.

Societe Generale также продолжила наращивать портфель привлеченных средств физических лиц. Так, в 2017 году портфель пассивов физических лиц группы вырос на 20% относительно 2016-го, в том числе портфель текущих счетов физических лиц увеличился на 59%. При этом Олюнин подчеркнул, что банк делает акцент не на привлечение депозитов, а на привлечение текущих счетов. Портфель розничных кредитов группы вырос на 7,4%, а корпоративных — на 14%.

Чистый операционный доход группы в 2017 году составил 53,4 млрд рублей, увеличившись на 8% относительно аналогичного показателя прошлого года. Чистый процентный доход Societe Generale оставался стабильным в течение 2017 года и сопоставимым с аналогичным показателем за 2016 год. Чистые комиссионные доходы в 2017 году составили 9,5 млрд рублей (рост на 18% по отношению к 2016 году). Отчисления в резервы в течение 12 месяцев 2017-го — 3,5 млрд рублей.