Центробанк 15 марта аннулировал лицензию на осуществление банковских операций Вэлтон Банка (регистрационный номер 1105, Белгород). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Лицензия у АО «Вэлтон Банк» аннулирована Банком России на основании статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства. Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в релизе.

Согласно данным отчетности, по величине активов Вэлтон Банк на 1 марта 2018-го занимал 500-е место в банковской системе РФ. Банк был образован в форме закрытого акционерного общества и зарегистрирован ЦБ в 1990 году.



Вэлтон Банк — участник системы страхования вкладов. Выплаты клиентам финучреждения начнутся не позднее 29 марта 2018 года, сообщили в департаменте общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Такие заявления могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 марта 2018 года», — заключили в АСВ.

