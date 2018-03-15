Пятая сделка секьюритизации ипотечного портфеля банка «Возрождение» объемом 4,1 млрд рублей признана лучшей в Центральной и Восточной Европе в 2017 году по версии издания EMEA Finance.

Выпуск ипотечных ценных бумаг был зарегистрирован Банком России под номером 4-01-00324-R и организован в мае 2017 года по классической схеме секьюритизации. В рамках эмиссии SPV ООО «Ипотечный агент Возрождение 5» выпущены неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием совокупной номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей. Выпуск подлежит полному погашению 28 августа 2049 года. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 9,25% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, купоны выплачиваются ежемесячно.

Облигации размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ с включением во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Рейтинговое агентство «Moody's» присвоило облигациям ООО «ИАВ 5» рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).

Ранее данный выпуск ипотечных облигаций банка «Возрождение» уже был отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации.

EMEA Finance — британское аналитическое издание, освещающее финансовый рынок Европы, Ближнего Востока и Африки. Ежегодно журнал отмечает лучшие банки в индустрии. Независимое жюри оценивает претендентов по результатам экономической деятельности в международных масштабах.