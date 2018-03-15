Банк России предлагает дать возможность негосударственным пенсионным фондам размещать средства пенсионных накоплений в банках, которые находятся на санации через подконтрольный ЦБ фонд консолидации банковского сектора. Такая норма содержится в проекте указания для публичного обсуждения, передает ТАСС.



«Предусматривается возможность размещать средства пенсионных накоплений в кредитных организациях, в отношении которых реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, утвержденный советом директоров Банка России, в течение срока реализации Банком России указанного плана», — отмечают в ЦБ.

На время санации банк может не соответствовать некоторым требованиям для инвестирования пенсионных накоплений — при условии, что на сайте ЦБ опубликована информация о том, что регулятор гарантирует непрерывность деятельности данного банка. Сейчас на санации непосредственно в ЦБ по новому механизму находятся банк «ФК Открытие», «Бинбанк» и Промсвязьбанк.

Кроме того, проект указания вводит дополнительное ограничение на вложения в акции одного эмитента — не более 5% стоимости инвестиционного портфеля на момент покупки акций и не более 10% стоимости портфеля после нее. При этом к 1 июля 2020 года вложения в акции одного эмитента не должны превышать 5% портфеля. Указание также предусматривает постепенное снижение лимита на вложения в активы группы связанных юрлиц до 10% портфеля к 1 июля 2020 года.

Также указание предусматривает, что облигации, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж и приобретенные с 14 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года, могут удерживаться в портфеле НПФ до их погашения.

Замечания к проекту указания принимаются до 28 марта.