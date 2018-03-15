Банк России 15 марта отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» (регистрационный номер 3186). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



«В деятельности ООО «КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — говорится в релизе.

ЦБ неоднократно применял в отношении «Кредит Экспресса» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Банк «Кредит Экспресс» — участник системы страхования вкладов.



«Кредит Экспресс», зарегистрированный в Ростовской области, в январе на протяжении 23 дней нарушал норматив долгосрочной ликвидности (Н4) и норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). Отметим, что на начало февраля норматив долгосрочной ликвидности Н4 пришел в норму и составил 136,8% (при максимально допустимом значении 120%), однако при этом норматив мгновенной ликвидности Н2 едва превысил минимально допустимый уровень, установленный регулятором, в 15% и составил 15,6%. Значение норматива Н10.1 на начало нового месяца достигло 3,7% при максимально допустимом уровне 3%.

