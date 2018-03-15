Конъюнктура российского финансового рынка в феврале продолжила улучшаться. К такому выводу пришли авторы обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», опубликованного на официальном сайте ЦБ.

Как отмечается, улучшили настроение инвесторам решение Банка России о снижении ключевой ставки и повышение суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P.



Рост волатильности и снижение мировых фондовых рынков оказали наибольшее влияние на российский валютный рынок и рынок акций. В период наиболее сильных колебаний на мировых площадках снижение на Московской биржи составило 4%. После этого произошла коррекция на рынке акций. Однако, по мнению авторов обзора, покупки связаны не с возвращением нерезидентов, а с активизацией внутренних инвесторов.



«Из-за роста волатильности на мировых рынках и снижения цен на нефть в феврале заметно выросла волатильность курса рубля», — добавили авторы обзора.

При этом волатильность не отразилась на внутреннем долговом рынке. Как отмечено в обзоре, отток средств нерезидентов, наблюдавшийся в отдельные дни, был компенсирован их значительными покупками ОФЗ на аукционах Минфина.