В России 15 марта 2018 года запущен сервис Masterpass для переводов с карты на карту. Проект реализован Бинбанком совместно с международной платежной системой Mastercard, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе финучреждения.



Masterpass — это облачный сервис Mastercard, позволяющий безопасно хранить данные банковских карт в связке с номером мобильного телефона клиента. При совершении онлайн-покупок и денежных переводов с использованием Masterpass не нужно каждый раз вводить номер и срок действия карты вручную, так как идентификация клиента осуществляется по номеру телефона. При совершении очередной операции с Masterpass достаточно будет указать зарегистрированный в системе мобильный телефон и выбрать из списка, хранящегося в системе, карту, с которой будет совершено списание денежных средств. К одному номеру телефона может быть привязано несколько карт разных банков.

Как отмечают в самой кредитной организации, Бинбанк первым в России внедрил сервис Masterpass для переводов с карты на карту. Для того, чтобы им воспользоваться, необязательно быть клиентом именно Бинбанка, — услуга доступна держателю любой банковской карты, эмитированной российским финучреждением.

«Безопасность переводов обеспечивается вводом CVC2-кода (трехзначный код, расположенный на обороте карты) и одноразового пароля, приходящего в виде СМС-сообщения на телефон отправителя. Хранение информации в Masterpass обеспечивается технологиями безопасности Mastercard», — указывают в Бинбанке.

По словам начальника управления развития электронной коммерции Бинбанка Алексея Соловья, использование номера мобильного телефона вместо реквизитов карты отправителя в P2P-переводе (от физлица физлицу) — это лишь первый шаг на пути развития сервиса Masterpass в Бинбанке. В дальнейшем планируется распространить данный сервис на другие виды операций, а также предложить эту возможность онлайн-магазинам, являющимся партнерами Бинбанка по эквайрингу.

«Важным преимуществом Masterpass является кросс-функциональность: сохранив карту один раз, в дальнейшем можно совершать онлайн-операции простым выбором карты из списка — в любом интернет-магазине или сервисе, подключенном к Masterpass в 52 странах мира. Кроме того, сервис не накладывает никаких ограничений по используемому устройству, операционной системе или браузеру», — уточняет директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане Михаил Федосеев.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru