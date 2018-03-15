Теперь в Банке ЗЕНИТ можно приобрести сертификат, позволяющий подать декларацию на предоставление одного из трех видов налогового вычета по выбору клиента. Данный сервис предоставляет партнер Банка — ООО «Онлайн юрист».



При приобретении сертификата в любом филиале Банка ЗЕНИТ клиенту будет предоставлен пакет услуг, который включает в себя: правовую консультацию и проверку комплекта документов, предоставление уникального номера, который дает право доступа к личному кабинету на сайте компании ООО «Онлайн юрист»; выпуск электронной цифровой подписи в личном кабинете клиента и отправка компанией готового комплекта документов в налоговую инспекцию. Через личный кабинет клиент может воспользоваться сервисом из любой точки России без посещения налоговой инспекции.



Социальный вычет позволяет вернуть любому гражданину РФ НДФЛ в размере 13% с расходов, затраченных на лечение, приобретение медикаментов, обучение, страхование жизни, пенсионное обеспечение и благотворительность.



Имущественный вычет рассчитан на возврат НДФЛ с расходов на покупку или строительство недвижимости (дома, квартиры, земельного участка под строительство жилья) в размере до 260 тыс. рублей и с уплаченных процентов по ипотечному кредиту – до 390 тыс. рублей.



Инвестиционный вычет позволяет вернуть владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) НДФЛ с денежных средств, внесенных на ИИС – до 52 тыс. рублей в год.



Стоимость сертификата, по которому можно оформить один из налоговых вычетов, составляет 3 000 рублей. Срок действия сертификата не ограничен.