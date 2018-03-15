Банк «Возрождение» вводит накопительный счет «Удобный», который позволяет клиентам свободно распоряжаться своими средствами и получать процент на остаток 5% годовых при размещении средств даже на 1 день.

Счет бессрочный, открывается в рублях РФ, без ограничений на пополнение и снятие. Ограничения на минимальную и максимальную сумму также отсутствуют. Проценты выплачиваются ежемесячно. Ставка 5% на остаток по счету начисляется на сумму до 5 млн рублей включительно, свыше 5 млн рублей ставка составит 0,01%. Средствами можно управлять дистанционно, подключившись к Интернет-банку.

«Наш накопительный счет является удобной и простой альтернативой вкладу или банковской карте и отличным вариантом для тех, кто хочет пользоваться средствами без ограничений, свободно совершать любые операции, включая переводы и платежи, и при этом получать доход на остаток, – комментирует руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов, – Он выгоден и удобен, например, для зачисления пенсии или перечисления заработной платы».

Открыть счет можно в Личном кабинете банкомата или терминала, в Интернет-банке и в любом офисе Банка. Узнать более подробную информацию по вкладам и счетам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).