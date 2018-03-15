Банк «Центр-инвест» стал участником и разработчиком проекта «Маркетплейса», который реализуется Банком России. Цель проекта – организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов (услуг) и регистрации финансовых сделок.

Первая презентация концепции проекта состоялась в октябре 2017 на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis . Банк «Центр-инвест» активно участвует в проекте на всех его этапах и входит в рабочую группу.

Маркетплейс призван, с одной стороны, обеспечить равный доступ пользователей услуг к финансовому рынку, с другой – сформировать предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации финансовых сервисов. Пользователи получат дистанционный доступ к финансовым услугам в режиме 24/7 без географических ограничений и широкую линейку финансовых продуктов.

Банк «Центр-инвест» на первом этапе реализации проекта выступит поставщиком финансовых услуг. Также банк будет участвовать в пилотном запуске в качестве банка-донора и банка-получателя для перевода вкладов из одного банка в другой. На протяжении всех этапов специалисты «Центр-инвеста» принимают активное участие в разработке и тестировании технических, бизнес и юридических решений на этой платформе.

На единой федеральной площадке будут представлены все финансовые продукты для населения: вклады, кредиты, ценные бумаги, страховые продукты и другое от различных поставщиков финансовых услуг – банков, брокеров, страховых компаний.

На Маркетплейсе гражданин будет видеть свой консолидированный финансовый профиль независимо от того, в каких банках у него оформлены кредиты, депозиты и другие финансовые продукты. К тому же клиент сможет трансформировать одни финансовые продукты в другие. Например, переводить вклады из одного банка в другой, направлять вклад из одного банка в погашение кредита в другом или купить ценные бумаги.

«Маркетплейс открывает для банка «Центр-инвест» новый канал продаж, позволяет расширить наше присутствие на рынке. Также это позволяет снизить транзакционные издержки», – комментирует Юрий Богданов, директор по инновациям банка «Центр-инвест».

Представители Банка России отметили, что реализация проекта не предполагает государственных инвестиций в создание элементов системы Маркетплейса, ее построение будет происходить на рыночных принципах. Банк России будет способствовать созданию регуляторной среды для эффективного функционирования такой системы. При подготовке нормативного регулирования будет учитываться опыт пилотного запуска системы и анализ бизнес-моделей ее участников.