Злоумышленники отслеживают жалобы пострадавших от мошенничества пользователей среднего класса в возрасте 25–40 лет, выбирают наиболее удачные схемы хищения, дорабатывают их и активно применяют на практике, сообщил заместитель главы главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

По его словам, в 2017 году злоумышленники, использующие «социальную инженерию» для хищения средств с банковских карт, все чаще обращали свое внимание на людей в возрасте от 25 до 40 лет, относящихся к среднему классу. Так как эти клиенты в основном предпочитают не обращаться в полицию, а делиться подробностями происшедшей неприятности в соцсетях.

По словам директора по маркетингу компании Solar Security Валентина Крохина, мошеннические схемы, полученные из соцсетей, потом публикуются в специальных сообществах мошенников, дорабатываются и тиражируются, пишут «Известия» .

Артем Сычев поясняет, что почти каждое сообщение в соцсетях об успешной атаке в 2017 году сначала давало резкий всплеск аналогичных хищений, а потом модификацию атаки.

Согласно статистике ЦБ, в 2017 году было совершено 317,1 тыс. хищений с использованием электронных средств платежа на сумму 961 млн руб., среди которых более 90% связаны с побуждением владельца карты к совершению операции путем обмана или злоупотребления доверием.

Эксперты считают, что способствовать решению проблемы могло бы введение упрощенной процедуры информирования полиции о «копеечных» инцидентах, чтобы сложность процедуры не отпугивала пострадавших. Также, действенный способ борьбы с этим явлением — применение сервисов мониторинга и анализа социальных сетей теми же правоохранительными органами и самими банками для выявления в них жалоб, с описанием схем хищений, для предотвращения повторной реализации их на практике.