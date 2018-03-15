Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра».



Таким образом апелляционная жалоба бывших топ-менеджеров и собственников банка осталась без удовлетворения, передает РБК .

Представители «Югры» пообещали обжаловать решение в кассационной инстанции.

18 декабря жалоба бывших руководителей и владельцев «Югры», в которой они требовали признать приказ ЦБ об отзыве лицензии недействительным и восстановить документ, была отклонена.

ЦБ ввел временную администрацию в «Югре» 10 июля. Через десять дней Генпрокуратура опротестовала это решение. На следующий день Банк России направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию ЦБ в отношении «Югры». Решение в них обосновывалось защитой интересов вкладчиков и кредиторов, а также обеспечением выполнения требований федеральных законов. 28 июля ЦБ отозвал у «Югры» лицензию, после чего представители кредитной организации подали к регулятору иск в Арбитражный суд Москвы.