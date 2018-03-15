Центральный банк России с 15 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,9372 руб., что выше предыдущего дня на 0,13 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,1664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 37,74 коп.

В четверг, 15 марта, с открытия Московской биржи ожидается укрепление рубля к иностранным валютам на фоне общего ослабления доллара в Азии, а также роста цен на нефть. Во второй половине торгов ожидаю укрепление доллара США с отметки 56,96 руб. до 57,36 руб., а евро – с 70,60 руб. до 71,05 руб., прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидается некоторое укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. Восстановление рынка энергоносителей и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров будут способствовать отыгрышу российской валютой части вчерашних потерь. В результате уже в начале торгов доллар может отступить в район поддержки, расположенной на уровне 57 рублей. В случае же если позитивная динамика на рынке энергоносителей сохранится и нефть марки Bren сможет подняться выше 65 долларов, ближе к вечеру «медведи» закрепятся ниже 57 рублей, что будет говорить в пользу возможности дальнейшего снижения пары USD/RUB.