Разработчики голосового помощника «Алиса» добавили его в десктопную версию «Яндекс.Браузера». Это первый браузер с голосовым помощником.

По набору возможностей «Алиса» в «Яндекс.Браузере» практически не отличается от Windows-приложения. С помощью сервиса можно искать информацию в интернете или открывать нужные сайты: например, «ВКонтакте», «Яндекс.Музыку» или почту.

По словам руководителя десктопного «Яндекс.Браузера» Романа Иванова, голосовое управление - один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому «Алису» добавили в сервисы Яндекса. В будущем она может стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Бета-версия «Алисы» для Windows продолжит работать, но «Яндекс» больше не планирует развивать ее как отдельный продукт.