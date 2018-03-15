Верховная рада Украины по представлению президента Петра Порошенко назначила первого зампреда Национального банка Якова Смолия главой регулятора.



За соответствующее постановление Верховной рады проголосовали 247 народных депутатов.

Яков Смолий стал десятым председателем Национального банка. С 11 мая 2017 года и до сих пор он исполнял обязанности главы НБУ. Он присоединился к команде Нацбанка в апреле 2014 года, с тех пор занимал должность заместителя председателя НБУ, осуществлял общее руководство блоком расчетных операций. С октября 2016-го Яков Смолий — первый заместитель председателя НБУ. В банковской системе Украины Яков Смолий работает со времен ее формирования.

В то же время Верховная рада проголосовала за увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ, удовлетворив ее заявление об уходе.

Напомним, Валерия Гонтарева завершила профессиональную деятельность в НБУ 11 мая 2017 года и находилась в вынужденном отпуске.