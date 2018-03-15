Акции компании «МегаФон» упали в четверг в начале торгов на Московской бирже. К 10:30 мск стоимость бумаг оператора уменьшилась более чем на 6,5%, следует из данных на сайте биржи. Накануне котировки «МегаФона» закрылись на уровне 577 рублей за акцию.

Снижение стоимости бумаг компании происходит на фоне сообщения о том, что совет директоров оператора не планирует выплачивать дивиденды за 2017 год. Как заявил генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатиков, совет директоров не рекомендует акционерам объявлять дивиденды в 2018 году.

На этой неделе компания раскрыла отчетность за 2017 год. Ее выручка выросла на 1,8%, при этом чистая прибыль телеком-сегмента снизилась на треть (до 20,4 млрд рублей).