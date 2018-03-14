Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке ряда российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.



«Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это самая большая высылка дипломатов за 30 лет», — рассказала она в ходе своего выступления в парламенте.

Отметим, что в 1971 году Великобритания уже высылала советских дипломатов — всего 105 человек. Их обвинили в шпионаже.



«После этого омерзительного акта прежние отношения уже невозможны. Мы приостановим все двусторонние контакты, убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России», — сказала она.



Также Великобритания усилит проверку перелетов и грузов из России.



«В понедельник мы предоставим поправки к документу о санкциях. Я надеюсь, что эти действия получат поддержку всех партий. Тем россиянам, которые хотят нам навредить, я скажу: «Вам здесь не место», — заявила Мэй.



Она вновь подчеркнула, что нет никаких сомнений, что российское правительство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь.

По ее словам, лидеры США, Франции и ФРГ поддерживают позицию Великобритании.



4 марта бывший военный разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings в Солсбери (Великобритания) без видимых телесных повреждений. Их госпитализировали в больницу в состоянии тяжелого отравления. Глава контртеррористического отдела Скотленд-Ярда заявил, что отравление было квалифицировано как покушение на убийство. Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему.