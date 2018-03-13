Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в мошенничестве: выдавая себя за кассиров-операционистов, они похитили 1 млн долларов , сообщает пресс-служба МВД России.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии Москвы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в ОМВД России по Тверскому району Москвы поступило сообщение о хищении денежных средств. Потерпевший рассказал, что со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют для обмена 1 млн долларов в российские рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

«Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», — рассказала Ирина Волк.

В отношении задержанных — 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.