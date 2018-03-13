Теперь у клиентов Банка появилась возможность размещать на одном расчетном счете два и более неснижаемых остатка и получать дополнительный доход на их общую сумму. Новые условия дают возможность гибкого управления остатками на расчетных счетах и позволяют получать максимальную выгоду, оперативно увеличивая сумму неснижаемого остатка, без расторжения ранее заключенных соглашений.

Для того чтобы воспользоваться услугой, действующим клиентам необходимо обратиться в отделение банка, где был открыт расчетный счет, и заключить дополнительное соглашение. Ранее заключенные сделки по поддержанию неснижаемого остатка действуют до окончания их срока.

О суммах, сроках размещения и других условиях можно узнать на сайте Банка в разделе « Неснижаемый остаток ».