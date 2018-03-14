В случае принятия Великобританией решения о заморозке счетов и активов российских олигархов в связи с делом Скрипаля потери могут понести отдельные бизнесмены и компании, но главное, чтобы такое решение не сопровождалось системными мерами, в том числе отключением России от SWIFT. Об этом заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.



«Что касается последствий, то это будет самый большой акт, как говорится, экономической войны (заморозка счетов и активов российских бизнесменов). Но, безусловно, когда речь идет о даже самых жестких персональных санкциях, типа заморозки счетов, активов и так далее, то главное, чтобы не дошло от отключения от SWIFT и т. д. То есть, чтобы не было системных мер», — сказал Шохин.

По его словам, введение санкций против отдельных бизнесменов и компаний — «это, конечно, плохо, но не катастрофично».

«Главное — не дойти в этой войне до этих катастрофических вещей, за которыми непонятно уже как отруливать назад», — подчеркнул глава РСПП.

Он также отметил, что России необходимо провести расследование отравления Скрипаля. «Нам надо самим расследовать это дело, как «Новичок» появился, во-первых, в английских сериалах уже несколько лет назад, а во-вторых, — кто его синтезировал, учитывая, что он многокомпонентный и синтезируется из веществ, каждый из которых, не является отравляющим. Нужна активная позиция, но в чем она может выражаться, я не могу сказать», — отметил Шохин.