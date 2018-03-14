Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) получил дополнительные средства на санацию банка «Пересвет», рассказали Reuters два источника.

Это подтверждает отчетность ВБРР и Агентства по страхованию вкладов, из которой следует, что спасение «Пересвета» обошлось государству почти в 100 млрд рублей.

ВБРР санировал «Пересвет» в апреле 2017 года с помощью механизма bail-in. Одним из кредиторов «Пересвета» была «Роснефть», конвертировавшая средства в капитал банка. Изначально речь шла о том, что АСВ выделит на санацию «Пересвета» 66,7 млрд рублей. Еще 69,7 млрд рублей собирались конвертировать в капитал «Пересвета» его кредиторы.

Финансирование было увеличено, так как сработали ковенанты — увеличилась «дыра» в капитале, говорит один из них. Изначально «дыра» в капитале «Пересвета» была оценена в 103,6 млрд рублей, сообщал ЦБ. Однако в отчетности ВБРР указано, что из 165 млрд рублей кредитов, выданных «Пересветом», минимум 138 млрд могут не вернуться в банк.

ВБРР отчитался, что в 2017 году получил займы от Агентства по страхованию вкладов на 93,05 млрд рублей под 0,51—4% годовых и сроком до 2032 года, говорится в его международной отчетности. Однако в отчете АСВ за 2017 год указано, что финансирование, потраченное на санацию «Пересвета», составляет 99,8 млрд рублей.

Представитель АСВ не ответил на запрос Reuters о том, почему сумма увеличивалась дважды. Представитель ВБРР отказался комментировать причину, по которой займы от АСВ оказались больше ранее анонсированной суммы.

Представитель «Роснефти» не ответил на запрос Reuters.