Крупнейшая криптовалютная биржа Бразилии — Foxbit — потеряла в общей сложности 30 биткоинов (около $270 тысяч) из-за сбоя, который позволил клиентам дважды выводить свои биткоин-балансы. Биржа была вынуждена прекратить работу более чем на 72 часа.

По словам CEO Foxbit Жоао Канхада, некоторые данные были утеряны или повреждены, однако 14 марта платформа уже должна вернуться к штатному режиму работы.

«Все средства защищены как в реалах, так и в биткоинах. Несколько клиентов уже вернули дублируемые суммы, и мы общаемся со всеми. У нас есть специальный фонд для покрытия возможных убытков, а средства в реалах безопасны на наших банковских счетах. Платформа не была взломана и обворована», — сказали руководители Foxbit.

Чтобы успокоить пользователей, биржа в блоге дала ссылки на два «холодных» биткон-кошелька, в которых в общей сложности хранится 7,7 тысяч BTC.