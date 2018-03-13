Жители России смогут стать клиентами банков без посещения отделений уже с 30 июня, сообщил замглавы департамента финансовых технологий Банка России и замруководителя направления развития удаленной идентификации и цифрового профиля ассоциации «ФинТех» Иван Зимин в интервью «Российской газете» .

Удаленную идентификацию вводят для того, чтобы у клиента появилась возможность получить банковскую услугу без посещения отделения. Банк сможет подтвердить личность клиента на расстоянии и предоставить удаленную услугу. Она является бесплатной и добровольной. Клиенту необходимо предоставить паспорт и СНИЛС.

После создания учетной записи в ЕСИА, в которой также содержатся биометрические сведения, клиент сможет пользоваться удаленной идентификацией и получать банковские услуги без личного посещения отделения банка.

Удаленную идентификацию граждан могут распространить также и на другие виды услуг, в том числе страховые, пенсионные и нотариальные.

Перечень банков, которые получат возможность пользоваться услугой удаленной идентификации, разместят на сайте Банка России. Ее смогут использовать все банки, которые участвуют в системе страхования вкладов, к которым не применяют меры по предупреждению банкротства, в которых отсутствуют неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.