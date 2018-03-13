Регулятор Великобритании (FCA) предоставил Coinbase лицензию на работу с электронными деньгами, которая позволяет компании предоставлять платежные услуги и выпускать цифровые альтернативы наличным деньгам, которые затем могут использоваться для совершения карточных, интернет или телефонных платежей.

По словам представителя Coinbase, электронные деньги отличаются от криптовалют.

«Мы стремимся к тому, чтобы средства клиентов всегда находились в безопасности, и получение такой лицензии означает, что наши операции с электронными деньгами имеют определенные гарантии и соответствуют стандартам принятых в других регулируемых финансовых учреждениях. Это реализовывается, например, в подходе к клиентским средствам, которые отделены от средств компании и находятся на отдельных банковских счетах», - цитирует Altcoin комментарий компании.

Также Coinbase объявила о присоединении к системе U.K. Faster Payments Scheme, благодаря которой граждане Великобритании могут совершать банковские платежи внутри страны практически мгновенно.