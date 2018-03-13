Расходы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на санацию банков в 2017 году составили более 1,3 трлн рублей, что на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщается в отчете о деятельности АСВ за 2017 год.

«Размер средств, фактически израсходованных агентством на финансирование мер санации банков, по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 1,315 триллиона рублей, из которых средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество агентства составили 83,96 миллиарда рублей, 1,22 миллиарда рублей — доходы от активов, приобретенных агентством в ходе реализации мер по предупреждению банкротства», — сообщается в отчете.

В прошлом году на цели предупреждения банкротства банков АСВ предоставило им займы за счет кредитов Банка России на сумму 196,86 млрд рублей. Заемщиками возвращено агентству 42,44 млрд рублей в счет погашения основного долга и уплачено 11,77 млрд рублей в качестве процентов.

«Всего (нарастающим итогом) по состоянию на 31 декабря 2017 года на цели санации банков агентством фактически направлено 1,818 триллиона рублей, из них 1,505 триллиона рублей — за счет кредитов Банка России (в том числе 294,81 миллиарда рублей — на цели финансового оздоровления АО «БМ-Банк»), 304,99 миллиарда рублей — за счет средств имущественного взноса Российской Федерации в имущество агентства, 7,75 миллиарда рублей — за счет средств фонда», — говорится в документе.

