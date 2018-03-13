Пользователи мессенджера Telegram подали иск против ФСБ в Мещанский суд Москвы с требованием признать незаконным требование ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений, сообщил адвокат и юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

Как напоминает РБК , ранее Дарбинян заявлял о намерении запустить общественную кампанию в поддержку мессенджера. По его словам, дело против Telegram — это не просто частное дело коммерческой компании. Это дело против всех пользователей интернета в России.

В сентябре 2017 года ФСБ потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки сообщений. За отказ это сделать, по данным Дурова, был составлен протокол об административном правонарушении. В рамках этого производства Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб.

Позднее, в декабре 2017 года, Telegram подал в Верховный суд России административный иск о признании недействующим приказа ФСБ с требованием предоставить ключи. Речь идет о приказе ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утвержден порядок предоставления распространителями информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений.