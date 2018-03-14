В магазине приложений Эвотор появилось новое приложение от разработчика TYMЕ, которое позволит предпринимателям принимать оплату через систему Alipay.

Для запуска нового функционала на онлайн-кассе необходимо установить на нее бесплатное приложение от TYME из магазина приложений Эвотор, говорится в сообщении компании. Для приема платежей Alipay на онлайн-кассе не требуется никаких дополнительных устройств. Оплата покупок и услуг производится так же, как при оплате банковскими картами, в данном случае роль карты выполняет QR-код покупателя в мобильном приложении платежной системы.

По словам Вячеслава Предыбайло, директора проектов Эвотор, новое решение по приему платежей Alipay способно увеличить выручку торговой точки, привлечь новых клиентов и повысить средний чек. Ожидается интерес к функционалу у бизнесменов сегмента HoReCa, владельцев продуктовых, сувенирных магазинов и салонов красоты, которые часто посещают туристы из Китая.

«Недавно мы стали первым партнером Alipay в России, а сейчас делаем следующий шаг - предоставляем возможность принимать оплату Alipay через кассовое решение наших партнеров», - прокомментировал Антон Липатов, операционный директор Модульбанка.

Ожидается, что аналогичные сервисы будут развиваться и для граждан России, позволяя торговым точкам обходиться без покупки дорогостоящих POS терминалов для приема банковских карт, добавил Александр Ефанов, генеральный директор TYME.