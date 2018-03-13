15 марта, в четверг, состоится запуск социальной сети SKILLSNET. Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов, и она будет активно востребована молодежью, сообщил Всеволод Вуколов в интервью ТАСС .

Роструд запустил недавно мобильное приложение «Я — инспектор», которое позволяет работнику пожаловаться на своего работодателя. По словам Вуколова, на данный момент приложение используют более 10 тыс. человек.

«В прошлом году пользователи могли пожаловаться на нарушения, зафиксированные на строительных площадках (отсутствие ограждений, средств индивидуальной защиты у работников). В этом году мы расширили возможности приложения. После обновления в приложении «Я — инспектор» стали доступны темы «Задерживают зарплату», «Произведены удержания из заработной платы», «Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством». Кроме того, работник или его представитель теперь может со своего телефона направить заявление о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования», - пояснил руководитель Роструда.