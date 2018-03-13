Китайская компания-производитель портативных электронных устройств Xiaomi представила первую партию «криптозайчиков» Jiami Tu.

На данный момент компания не разглашает, на каком блокчейне построен новый продукт, но приглашает владельцев учетных записей Xiaomi завести собственного «криптозайчика». Коллекционные Jiami Tu будут выпускаться на рынок ограниченным тиражом — каждый день в 11:00 по пекинскому времени.

В Xiaomi подчеркивают, что правила платформы, с оглядкой на запрет ICO в Китае, не разрешают использовать предметы коллекционирования для привлечения инвестиций или торговли ими, сообщает Anycoin .