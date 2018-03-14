Инвестор из России, купивший токены Bananacoin, обвинил организаторов ICO в хищении денежных средств путем обмана, сообщил управляющий партнер юридической группы PARADIGMA.

В ГУВД Москвы поступило заявление о возбуждении уголовного дела, в котором говорится, что основатели бананакоина пытались с помощью активов сторонней компании получить деньги от инвесторов под свой абсолютно виртуальный проект. Также в заявлении подвергся критике бизнес план проекта и заявления о полученной им прибыли.

Организаторы бананакоина планируют создание фруктовой платформы и партнерство с манговой плантацией в Камбодже.

Как напоминает Hi-Tech.Mail.Ru , компания, разработавшая криптовалюту за которой стояло производство органических бананов, сумела выпустить более 3,5 миллионов бананокоинов по цене 0,50 доллара за токен. 28 февраля завершилось первичное размещение (ICO) криптовалюты. Проект предлагал инвестировать в выращивание бананов в Лаосе, которые затем должны были продаваться в Китае.