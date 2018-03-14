Годовая инфляция в России в марте составит 2,2—2,3%, а в июне может опуститься ниже 2%. Такой прогноз Минэкономразвития содержится в обзоре «Картина экономики. Март 2018 года», размещенном на сайте министерства в среду.

«По прогнозу Минэкономразвития России, в марте инфляция составит 0,2—0,3% месяц к месяцу, в годовом выражении — 2,2—2,3%, — отмечается в документе. — В апреле—мае инфляция, по оценке, будет находиться в диапазоне 2,1—2,2% год к году. В июне годовой рост цен может опуститься ниже 2%, учитывая относительно высокую базу прошлого года»

В министерстве ожидают, что при условии отсутствия негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения 4%.

В феврале потребительские цены в России выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция не изменилась по сравнению с январским уровнем, составив 2,2%. В целом за март 2017 года инфляция была на уровне 0,1%.