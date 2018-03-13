Правительство и ЦБ продолжат расчистку банковского сектора, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

«Что касается банковской системы, то Банк России постепенно расчищает ее от тех кредитных организаций, которые занимались либо незаконной деятельностью, либо проводили слишком рискованную политику, тем самым ставя под угрозу интересы своих клиентов. Будем и дальше работать по этому направлению», — сказал Медведев.