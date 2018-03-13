Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к регулированию рынка криптовалют на глобальном уровне, в противном случае этот рынок будет сильно криминализирован, предупредила она, сообщает РИА Новости .

«Технологии регулирования и технологии надзора могут способствовать изгнанию криминальных элементов из криптомира», — пишет Лагард в своем блоге на сайте МВФ.

Глава МВФ добавляет, что «Комиссия по ценным бумагам и биржам США и органы регулирования в других странах мира сейчас применяют те же законы к некоторым первичным размещениям криптомонет, что и к предложениям обычных ценных бумаг». «Это помогает повысить степень прозрачности и предупредить покупателей о потенциальных рисках», — считает она.

Но «поскольку криптоактивы не знают границ, система их регулирования также должна быть глобальной», — пишет Лагард.

Она отмечает, что международная кооперация в этой области уже приводит к позитивным сдвигам. Например, в июле 2017 года в рамках международной операции под руководством США был закрыт крупнейший нелегальный онлайн-рынок AlphaBay. В течение более двух лет через AlphaBay по всему миру продавались запрещенные наркотики, хакерские инструменты, оружие и токсичные химикаты. Через сайт прошло более 1 млрд долларов в форме криптоактивов.

«Безусловно, отмывание денег и финансирование терроризма — лишь один аспект угрозы. Другой аспект — финансовая стабильность. Быстрый рост криптоактивов, чрезвычайная изменчивость цен сделок с ними и неопределенные связи с традиционным финансовым миром легко могут создать новые факторы уязвимости», — пишет руководитель фонда.

«За счет совместной работы и используя технологии на благо общества, мы можем развивать потенциал криптоактивов, одновременно обеспечивая, чтобы они никогда не стали прибежищем для незаконной деятельности или источником финансовой уязвимости», — подытожила глава МВФ.