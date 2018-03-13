Криптовалютная биржа Binance сообщила о том, что она работает над собственным блокчейном и обновленной версией своего токена BNB.

Как заявляет компания, основой новой платформы Binance Chain станет «улучшенная версия технологии блокчейн, которая фокусируется на производительности, простоте использования и ликвидности». Она будет использоваться для передачи блокчейн-активов, торговли ими и решения административных задач при помощи смарт-контрактов.

Ожидается, что улучшенная версия токена Binance Coin (BNB) станет основой для обслуживания всего блокчейна Binance, сообщает Coinspot .

По данным CoinMarketCap, Binance в последние 24 часа стала второй по величине биржей по суточному объёму торгов, который составил $1,47 млрд.