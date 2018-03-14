Камбоджийское правительство, которое объявило о выпуске собственной криптовалюты Entapay, запрещает финансовым учреждениям работать с криптовалютными транзакциями.

Центробанк Камбоджи относится к криптовалютам с осторожностью, объясняя это случаями мошенничества, волатильностью и отсутствием четкой законодательной базы для регулирования криптовалют. Правительство выступает против их использования, но поддерживает технологию в их основе – блокчейн.

Как напоминает Bits.media , в декабре регулятор не поддержал местный проект с открытым исходным кодом KHCoin, объявив незаконными криптовалютные транзакции. Национальные банки, в ответ, не позволили клиентам использовать свои банковские счета для покупки или продажи криптовалют, что помешало торговать цифровой валютой, хотя правительство официально не запрещало людям владеть ею.

ЦБ Камбоджи, изучив блокчейн, в апреле подписал с Японией соглашение о разработке проекта на базе этой технологии для отслеживания межбанковских операций и кредитования.