В феврале 2018 года 42% компаний по всему миру стали жертвами скрытого майнинга, следует из исследования Check Point Software.

Майнер CoinHive атаковал каждую пятую организацию в мире. Также Cryptoloot и набор эксплойтов Rig EK, которым было атаковано 15% компаний во всем мире, стали самыми популярными вредоносными криптомайнерами.

В России за февраль более 60% отечественных организаций пострадали от вредоносного ПО для майнинга криптовалюты, что значительно выше среднего числа атак криптомайнеров в мире. Также количество атак криптомайнеров на компании в феврале вдвое выше, чем за весь 2017 год в России, сообщает Anycoin .

По словам Майи Горовиц, руководителя группы киберразведки компании Check Point Software Technologies, угроза распространения криптомайнеров значительно замедляет работу ПК и серверов. Однажды проникнув в сеть, такие ПО могут быть использованы для выполнения других злонамеренных действий. Именно поэтому сейчас компаниям как никогда важно применять многоуровневую стратегию кибербезопасности, которая защитит от известных зловредов и отметит новые угрозы.