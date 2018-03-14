Ученые из Калифорнийского, Мичиганского и Стэнфордского университетов создали алгоритм, который на основе глубокого машинного обучения способен обнаружить мошеннические ICO с точностью до 83%.

Алгоритм сопостовляет продолжительность существования проекта и изменение цен на криптовалюту с информацией об ICO (whitepaper, информация об учредителях, сейт проекта, социальные сети и другие данные), сообщает Inc.Russia .

По данным аудиторской компании Ernst & Young, в 2017 году прошло 372 первичных размещения токенов (ICO), в ходе которых компаниям удалось привлечь около $3,7 млрд. Из них $400 млн (или 10%) были украдены.