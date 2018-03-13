Криптовалюты не подкреплены никакими активами, они не имеют реальной стоимости, а также не являются платежным средством в Индии, поэтому считаются незаконными, заявил бывший глава Департамента доходов и Департамента по экономическим вопросам Индии Шактиканта Дас, предложив их запретить.

Некоторые финансовые эксперты из Индии считают, что подобный запрет может только усугубить ситуацию, сообщает РБК . В том случае, если соседние страны разрешат работу с цифровыми деньгами, то блокировка может оказать негативное влияние на финансовую систему государства, считает управляющий партнер юридической фирмы TRA Анируд Растоги.

Ранее Шактиканта Дас возглавил созданную в апреле 2017 года правительственную комиссию по подготовке нормативного регулирования цифровых денег. Также он участвовал в разработке новой правовой базы в качестве члена Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) и Резервного банка Индии (RBI).