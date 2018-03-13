Google с июня 2018 года запретит рекламу криптовалют и ICO, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленные правила корпорации, пишет Lenta.ru .

Также интернет-гигант ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов. Как отмечает Bloomberg, на такой шаг ранее пошла социальная сеть Facebook, однако желающие разместить рекламу нашли лазейки, к примеру стали неправильно писать слово биткоин.

Представитель Google в разговоре с Bloomberg пообещала, что компания будет бороться с подобными методами.

Американская компания неоднократно сталкивалась с критикой по поводу результатов поисковой выдачи в своих сервисах. К примеру, в феврале пользователи обратили внимание, что Google Maps не всегда показывает ближайшие клиники для проведения аборта, предоставляя информацию о кризисных центрах для беременных.

В компании сообщили, что подобные результаты в поисковой выдаче не связаны с рекламой или ключевыми словами, но отказались раскрывать подробности.

Еврокомиссия в июне 2017 года оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Регулятор пришел к выводу, что поисковик формирует выдачу результатов по товарам и услугам так, чтобы коммерческие партнеры компании оказывались на первых строчках.